المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف قاعدة "رامات دافيد" شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الخميس، أنها شنت هجومًا بواسطة طائرات مسيرة على قاعدة جوية "رامات دافيد" في شمال إسرائيل.

ووفقًا لبيان الجماعة: "هاجم مقاتلو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس بواسطة طائرات مسيرة قاعدة جوية صهيونية (إسرائيلية) في رامات دافيد".

وفي مارس، أعلنت الجماعة عن شن ضربات على مطار بن جوريون ومحطة كهرباء في تل أبيب، ومطار عسكري في مدينة كريات شمونا في شمال إسرائيل وقاعدة جوية عسكرية في "بالماخيم" في وسط البلاد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.