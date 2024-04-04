روسيا تعلن مسئولية أوكرانيا عن هجوم كروكوس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، إبلاغ نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بمعلومات تفيد بـ "تورط" أوكراني في تنظيم الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" بالعاصمة الروسية موسكو.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم - "بناء على طلب عاجل من من الجانب الفرنسي، جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو. حيث حاول الوزير الفرنسي إقناع نظيره الروسي، بأن أوكرانيا والدول الغربية لم تتورط في الهجوم الإرهابي، وإحالة المسئولية إلى داعش الإرهابي المحظور في روسيا".

وقال وزير الدفاع الروسي - في المحادثة الهاتفية - إن التحقيق الذي بدأ فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي "سيكتمل بالتأكيد، وستتم معاقبة جميع المسؤولين".

ووقع الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" - مساء الجمعة 22 مارس الماضي - عندما اقتحم رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى، وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق؛ ما اسفر عن سقوط 144 ضحية .