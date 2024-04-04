الاحتلال الإسرائيلي يداهم خيام المعتكفين بالأقصى ويعتقل عددًا منهم

ياسر رشاد - القاهرة - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.

ووفقًا لوكالة وفا الفلسطينية، قال شهود عيان إن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين واعتقلت أربعة منهم.

وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك لإتاحة المجال للمستعمرين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل عدد من الشهداء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل في حي كميل، واعتقلت الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل المواطن مصطفى جرار.