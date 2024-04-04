انت الان تتابع خبر مجسر قرطبة مزدحم بعد يوم من افتتاحه.. خارطة بالموقف المروري في بغداد الان والان مع التفاصيل
سريع القناة السايدين بين مجسر حمورابي والمدخل الى شارع معارض الحبيبية
شارع صفي الدين الحلي وساحة 83 من جميع الاتجاهات
شارع الوزيرية ومجسر باب المعظم
شارع وزارة الصحة والازقة المحيطة بمقبرة الاتراك ومدينة الطب
مجسر قرطبة بعد يوم على افتتاحه مزدحم والقادم من مستشفى الجملة العصبية باتجاه نفق باب الشرجي
من نفق باب الشرجي الى ساحة التحرير فضلا عن ازدحام الساحة
شارع الكيلاني وشارع الجمهورية وجسر السنك ازدحام من جميع الاتجاهات
جسر الجمهورية ازدحام السايدين متصل بازدحام شارع يافا الممتد وصولا الى مبنى مجلس النواب
الشارع الممتد بين شارع يافا والمنطقة الخضراء وصولا الى كراج العلاوي السايدين
شارع المنصور عند معرض بغداد وشارع دمشق وصولا الى نفق العلاوي
سريع القادسية وصولا الى مدخل القادسية
جسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد
شارع وجسر الطابقين