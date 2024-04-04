مجسر قرطبة مزدحم بعد يوم من افتتاحه.. خارطة بالموقف المروري في بغداد الان

مجسر قرطبة بعد يوم على افتتاحه مزدحم والقادم من مستشفى الجملة العصبية باتجاه نفق باب الشرجي

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012