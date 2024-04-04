اخبار العالم

دون استثناء.. حملة كبرى للقاح الحصبة في مدارس العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دون استثناء.. حملة كبرى للقاح الحصبة في مدارس العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان حملة تلقيح كبرى ستطلق في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الحصبة المختلطة) من دون استثناء وبعيداً عن الموقف التلقيحي بدءاً من 14 نيسان الحالي ولمدة 10 أيام.

وشهد العراق انتشارًا كبيرًا لاصابات الحصبة بدءا من العام الماضي فضلا عن انتشار مع مطلع العام الحالي، بحسبما أكدت وزارة الصحة، فيما اشارت الى حملة تلقيح كبرى ستشمل 8 ملايين طالب في العراق.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا