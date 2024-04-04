اخبار العالم

موريتانيا منددة: استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية انتهاك للسيادة السورية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الحكومة الموريتانية إن استهداف الطيران الإسرائيلي لمقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، انتهاك سافر لسيادة الجمهورية السورية.

وأكد بيان للخارجية الموريتانية أن موريتانيا تلقت - باستنكار شديد - استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق من طرف الطيران الإسرائيلي، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية السورية، و"استهتار كبير" بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

وذكر البيان أن موريتانيا إذ تندد بهذا الاستهداف المشين، لتؤكد - مجددا - ضرورة احترام المقرات الدبلوماسية والقنصلية وسيادة الدول طبقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا