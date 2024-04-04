لابيد: كل شيء ينهار من حول إسرائيل وداخلها وكافة الخيارات أمامها سيئة

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قوله إنّ "كل شيء ينهار من حول إسرائيل وداخلها".
وفي وقت تزداد فيه حدّة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية ومطالبة المحتجين بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، إلى أنّ "المطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمّرة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وكافة الخيارات أمام إسرائيل سيئة".
وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ180 دون تحقيق الهدفين الإسرائيليين المعلنَين بالقضاء على حركة "حماس" واستعادة الأسرى، في وقت تزداد فيه الكارثة الإنسانية جرّاء حصار القطاع.
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