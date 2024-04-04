الاحتلال الإسرائيلي يعدم أسيرًا محررًا في منزله ويعتقل آخرين صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد شاب، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب جنين.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، استشهد الشاب أسعد عصام القنيري (28 عاما)، وهو أسير محرر، بعد محاصرة الاحتلال ومستعربيه منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.

وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها، كما انتشرت في عدة أحياء.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقين من مدينة نابلس.

وحسب "وفا"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خضر ومعتصم خالد أبو السعود، بعد أن داهمت منزل ذويهما في حي رفيديا بمدينة نابلس، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت فندق بيت الشام في شارع 15، وقامت بتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم قرية تل غرب نابلس، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، وعاثت به خرابا، واحتجزت أحد المواطنين، ثم أفرجت عنه لاحقا.