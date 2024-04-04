انت الان تتابع خبر منتخب العراق يتقدم مركزاً واحداً في التصنيف الدولي "فيفا".. إليك القائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي اطلعت عليه الخليج 365، تقدم المنتخب العراقي إلى المركز 58 عالمياً ليحلّ محلّ منتخب جنوب أفريقيا الذي كان يحتل المركز 58 في تصنيف الشهر الماضي، بينما ما زال منتخب الأرجنتين متصدراً القائمة بالتصنيف الأول.

كما جاء العراق بالمركز السابع آسيوياً، بينما حافظ المنتخب الياباني على المركز الأول آسيوياً، يليه إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية بحسب التصنيف الدولي الجديد.