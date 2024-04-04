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منتخب العراق يتقدم مركزاً واحداً في التصنيف الدولي "فيفا".. إليك القائمة

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي اطلعت عليه الخليج 365، تقدم المنتخب العراقي إلى المركز 58 عالمياً ليحلّ محلّ منتخب جنوب أفريقيا الذي كان يحتل المركز 58 في تصنيف الشهر الماضي، بينما ما زال منتخب الأرجنتين متصدراً القائمة بالتصنيف الأول.

كما جاء العراق بالمركز السابع آسيوياً، بينما حافظ المنتخب الياباني على المركز الأول آسيوياً، يليه إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية بحسب التصنيف الدولي الجديد.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Coca-Cola WORLD RANKING FIFA ARGENTINA 2 FRANCE +1 3 BELGIUM -1 4 ENGLAND 5 BRAZIL +1 PORTUGAL 7 -1 NETHERLANDS ROYAL SPAIN ITALY 10 CROATIA‎‏'‏‏

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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