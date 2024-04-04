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10 ابتكارات تكنولوجية غيرت شكل الحياة

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بغداد - ياسين صفوان - شبكة الويب العالمية (WWW):

أطلقت عام 1993 وشهدت حرية الوصول إلى المعلومات والشكل الحالي للإنترنت

شبكة الواي فاي:

ظهرت عام 1997 وغيّرت معها طريقة إستخدام الإنترنت

من كابل للاتصال بشبكة الإنترنت إلى اتصالها الدائم من دون شريط

محرك بحث غوغل:

عام 1998 شهد العالم على البحث الفعال عبر الويب من خلال غوغل

ما غيّر طريقة وصول المستخدم إلى المعلومات عبر الإنترنت

وسائل التواصل الاجتماعي:

انطلقت عام 2004 مع موقع MySpace

وكان هو الأول الذي يصل إلى مليون مستخدم شهريًا

ومنذ ذلك الوقت أصبح لوسائل التواصل دورًا بارزًا في حياتنا

هاتف آيفون:

أطلقت شركة أبل أول هاتف آيفون عام 2007

أول هاتف يحتوي على شاشة تعمل باللمس

عملة بيتكوين:

ظهرت عام 2009 وفتحت الطريق للمعاملات الإلكترونية الآمنة

وتعد بيتكوين أول عملة رقمية مشفرة لامركزية

تقنيات الواقع الافتراضي:

عام 2014 كان محورياً في تطوير الواقع الافتراضي VR

يمكن استخدامه مع أي هاتف ذكي لتحويل الهاتف إلى شاشة عرض ثلاثية الأبعاد

القيادة الذاتية:

في عام 2015 كشفت شركة تسلا عن خاصية القيادة الذاتية في سياراتها

ما أسهم في زيادة تبني هذه التكنولوجيا بشكل واسع

الذكاء الاصطناعي:

2022 أصدرت شركة OpenAI نسخة تجريبية

من ChatGPT الذي أصبح الأسرع نموًا في تاريخ تطبيقات الويب

الحوسبة الكمومية:

مؤخراً أثبت معالج Sycamore من جوجل إثبات التفوق الكمي

من خلال حل مشكلة معقدة بشكل أسرع من أقوى الحواسيب العملاقة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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