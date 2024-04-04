خطة أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى بالمحيطين الهندي والهادئ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، تشارلز فلين، عن نيّة الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل القريب.

وقال فلين في حديثه عن الصواريخ، في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" في طوكيو: "هناك خطط لإدخالها في المنطقة في المستقبل القريب بالتعاون مع الحلفاء والشركاء".

وفيما يتعلق بتحديث الصين لصواريخها، أوضح أن "إيجاد طريقة لمواجهتها هو دور حاسم للجيش الأمريكي".

لم يذكر أنواع الصواريخ، لكن الصحيفة تشير إلى أنها صواريخ "توماهوك"، وهي أنظمة صواريخ تايفون الأمريكية التي تستخدم صواريخ "إس إم6" المضادة للطائرات.

وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.

وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.

فيما صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مناقشة مشروع القرار الذي قدمته روسيا في مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق يوم الاثنين الماضي،

موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في بيان على تليغرام "في أعقاب نتائج اجتماع مجلس الأمن في 2 أبريل/ نيسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا لم ترغبا حتى في مناقشته، مشيرتين إلى أنه خلال الاجتماع لم تكن هناك رؤية موحدة حول تقديرات ما حدث".

وأضاف بوليانسكي أن "هذا هو أفضل مثال على المعايير المزدوجة التي تتبعها الترويكا الغربية وموقفها الحقيقي، وليس المعلن، تجاه القانون والنظام الدولي".