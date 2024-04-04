موسى: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم لعب الميسر الإلكتروني عبر الإنترنت

لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان النّائب ​ميشال موسى​، إلى أنّ "لعب الميسر الإلكتروني عبر ​الإنترنت​ انتشر بشكل واسع، إلى درجة الإدمان، مع ما يسبّبه من ضرر جرّاء ذلك كخسائر مادّيّة تصل إلى خراب البيوت و​الانتحار​ أحيانًا، كلّ ذلك نتيجة سهولة اللّعب عبر الكومبيوتر أو الهاتف الذّكي؛ والتّلاعب بأموال النّاس من قبل شركات تقوم على الغشّ والخداع".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "كلّ ذلك يجري بطريقة غير شرعيّة ودون حسيب أو رقيب، لتصبح هذه الألعاب خطرًا كبيرًا على مجتمعنا، فكان لا بدّ من وضع اقتراح قانون ينظّم هذا الأمر، إذ أنّ هناك استحالةً لمنصّة بالمطلق نتيجة التقنيّات المعمول بها عالميّا".

وأعلن موسى "أنّنا تقدّمنا بهذا الاقتراح اليوم، آملين درسه من ​اللجان النيابية​ المختصّة ثمّ الهيئة العامّة في أقرب وقت، وذلك لأهميّة الموضوع ولإيقاف الضّرر النّاتج عن هذه الآفة الفتّاكة".