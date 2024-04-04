ستولتنبرغ في الذكرى الـ75 لتأسيس "الناتو": أميركا وأوروبا "أقوى" معًا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، خلال احتفال لمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، أنّ الولايات المتحدة وأوروبا "أقوى" معًا في إطار "الناتو".
وقال ستولتنبرغ متحدثًا على خلفية تنامي القلق في أوروبا بشأن الالتزام الأميركي في حلف شمال الأطلسي، "أنا أؤمن بأميركا وأوروبا معًا في حلف شمال الأطلسي، لأنّنا أقوى وأكثر أمانًا معًا".
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