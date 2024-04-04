البنك الأوروبي للإعمار يتعاون في جمع تمويلات لمنصة "حسن علام للطاقة بي في"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التعاون مع شركة ميريديام وشركة حسن علام للمرافق ، لجمع رأس المال في منصة "حسن علام للطاقة بي في".

وبحسب بيان للبنك، حسن علام للطاقة بي في هي منصة جديدة تم إنشاؤها للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في المقام الأول في مصر وربما في بلدان أخرى في إفريقيا.

ويعزز هذا الاستثمار مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري ويسهل خطط الحكومة لإزالة الكربون من خلال تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في تحول مصر إلى الطاقة الخضراء، وفق البيان.

وأوضح بيان البنك أن هذا الاستثمار يعد بمثابة مشروع أساسي في برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضمن مبادرة مصر بشأن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفي) والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) عام 2022.

وقال تييري ديو، الرئيس التنفيذي لشركة ميريديام، “إن هذه الشراكة طويلة الأمد ومشاريع الطاقة المتجددة التي ستنتج عنها ستساعد في دعم وتسريع برنامج تحول الطاقة في مصر".

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة، إنه من خلال الجهود المشتركة، يتطلعون إلى تحقيق طموح مصر في توسيع بصمتنا في مجال الطاقة الخضراء.

وقالت نانديتا بإرشاد، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة، إن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيسهل تحقيق برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات في إطار ركيزة الطاقة في مبادرة مصر بشأن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.