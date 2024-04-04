بعد 181 يومًا من الحرب.. ماذا قدمت مصر لإغاثة غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر مصرية مُطلعة، عن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر إلى غزة منذ بدء العدوان عليها عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، وبعد مضي 181 يوما من الحرب.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن حجم الوقود الذي أدخلته مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان بلغ 10235 ألف طن.

وأضافت أن مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى أمس.

وأوضحت أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس الأربعاء، بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 طن مواد إغاثية.

وأشارت إلى أن مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى يوم أمس، كما تم إدخال 26364 ألف طن من المياه من مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.

وأكملت المصادر أن مصر أدخلت 129329 طنا من المواد الغذائية لقطاع غزة منذ بدء العدوان عليه عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، في حين بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها 10868 ألف طن.