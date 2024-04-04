خالفت المواعيد الشتوية .. تشميع 6 محال تجارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 6 محال ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق بشوارع أمين خيرت وجمال عبد الناصر وملك حفني، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يشار إلى أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.