موسكو: لا ننوي الدخول في حرب ضد الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو الدول الأعضاء فيه.

وخلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قال جروشكو "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".

وأضاف جروشكو، ردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات على أرض الواقع، "عندما تصف وثائق الناتو العقائدية روسيا بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة"، فمن غير المجدي الحديث عن أي طرائق محددة لاتفاقات افتراضية مع الغرب"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار جروشكو إلى أن روسيا طرحت مرارا وتكرارا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن.

ولفت جروشكو، إلى محاولة موسكو الأخيرة في ديسمبر 2021 بتسليم مشاريع اتفاقيات إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية لروسيا ، قائلًا إنه تم رفضها على المستوى السياسي أو في مجال التطوير العسكري.