افادت وسائل اعلام ايرانية رسمية بـ"مقتل 11 من أفراد قوات الأمن الإيرانية في هجومين تبنّتهما جماعة جهادية، استهدفا بشكل خاص مركزاً للشرطة في سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران". واشارت وكالة "ارنا"، الى إنّ "قضية الهجومين الإرهابيين انتهت الآن بمقتل11 من أفراد قوات الأمن و18 إرهابياً". وكان التلفزيون الرسمي أفاد في حصيلة أولية بمقتل خمسة من أفراد قوات الأمن و15 مهاجماً.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 من عناصر الأمن و18 مهاجماً في الهجومين المسلحين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.