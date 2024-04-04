بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة مع بدل نقل 9 ملايين

اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، بعد جلسة مجلس الوزراء ان "المجلس وافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون مع بدل نقل 9 مليون للقطاع الخاص، كما تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة".
واشار الى انني "وضعت ميقاتي باننا سنقيم احتفالية لاطلاق الخدمة الاكترونية لكل المعاملات تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة"، لافتا الى انها "صفر تكلفة على خزينة الدولة".
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