قوى الامن حجزت 60 دراجة نارية مخالفة في السوق التجاري في صيدا

حجزت قوى الأمن الداخلي وفصيلة السير في صيدا أكثر من 60 دراجة نارية في السوق التجاري داخل شارعي المطران سليم غزال والشاكرية، حيث زحمة المتسوقين. وذكّرت بـ"ضرورة التزام شروط السلامة العامة وقوانين السير". وتتواصل الحملة خلال ليالي شهر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر. وأكد قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد الأمير ماجد الأيوبي، "أن لا تهاون في إتخاذ الإجراءات الأمنية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي بحق المخالفين".

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