تراجع عدد الركاب عبر مطار بيروت بنسبة 7 بالمئة خلال الفصل الأول من العام

سجّلت حركة ​مطار بيروت الدولي​ خلال الفصل الأوّل من العام الحالي 2024، تراجعًا في عدد الرّكاب بنسبة 7 بالمئة عمّا كانت عليه في الفصل الأوّل من العام الماضي 2023، بالإضافة إلى انخفاض في عدد الرّحلات الجوّيّة من ​لبنان​ وإليه بنحو 12 بالمئة.

وكان الشّهر الثّالث من العام 2024 قد سجّل تراجعًا في أعداد الرّكاب عبر المطار بنسبة 12,5 بالمئة وبلغ 408 آلاف و625 راكبًا، مقابل 466 ألفًا و956 راكبًا في آذار 2023. إذ تراجع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 8,45 بالمئة في آذار وبلغ 214 ألفًا و951 راكبًا، كما تراجع عدد الرّكاب المغادرين بنسبة 16,47 بالمئة وسجّل 193 ألفًا و473 راكبًا، وأيضًا سُجّل تراجع بالرّحلات الجوّيّة بنسبة 10,67 بالمئة.

وقد توزّعت حركة المطار خلال الفصل الأوّل من العام 2024 على الشّكل التالي:

- المسافرون:

بلغ مجموع الرّكاب الّذين استخدموا مطار بيروت منذ مطلع العام 2024 وحتّى نهاية شهر آذار، مليونًا و272 ألفًا و625 راكبًا (مقابل مليون و368 ألفًا و373 راكبًا في الفصل الأوّل من 2023، أي بتراجع نسبته 7 بالمئة). فقد تراجع عدد الوافدين إلى لبنان بنحو 4 بالمئة وبلغ 620 ألفًا و348 راكبًا، كما تراجع عدد الرّكاب المغادرين بنسبة 9,6 بالمئة وسجّل 651 ألفًا و943 راكبًا، أمّا التّراجع الأكبر فكان في عدد ركاب ​الترانزيت​ الّذي انخفض بنسبة 72 بالمئة، واقتصر على 334 راكبًا.

- الرّحلات الجوّيّة:

بلغ مجموع الرّحلات الجوّيّة لشركات الطّيران الوطنيّة والعربيّة والأجنبيّة الّتي استخدمت المطار خلال الفصل الأوّل من العام الحالي، 10880 رحلة (بتراجُع نسبته 11,50 بالمئة)، حيث انخفض عدد الرّحلات الجوّيّة القادمة إلى لبنان بنسبة 11,52 بالمئة وسجّل 5436 رحلة، كما انخفض عدد الرّحلات الجوّيّة المغادرة من لبنان بنسبة 11,49 بالمئة وسجّل 5444 رحلة.

يُشار إلى أنّ الأيّام الأولى من شهر نيسان الحالي بدأت تشهد ارتفاعًا بعدد الوافدين إلى لبنان، تزامنًا مع اقتراب حلول ​عيد الفطر​ المبارك، كذلك كان الأسبوع الأخير من شهر آذار قد شهد ارتفاعًا بعدد الوافدين إلى لبنان، قبيل حلول ​عيد الفصح​ المجيد لدى الطّوائف المسيحيّة الّتي تتبع التّقويم الغربي.