إضاءة مزار سيدة لبنان- حاريصا باللون الأزرق تزامنًا مع "اليوم العالمي للتوحد"

أقامت جمعيّة "الأهل لدعم التوحّد- Autism Awareness Association"، قدّاسها السّنوي في كنيسة سيدة لورد في ​مزار سيدة لبنان​- ​حاريصا​ ، لمناسبة "اليوم العالمي للتّوحّد"، بمشاركة أعضاء الجمعيّة وبعض عائلات الأطفال المصابين بالتّوحّد والأصدقاء.

ودعا الأب خليل علوان، في عظته خلال ترؤّسه القدّاس، إلى "دمج الأولاد المصابين بالتّوحّد في المؤسّسات التّربويّة، ولاحقًا في أماكن العمل وفقًا لقدراتهم" .

من جهتها، أشارت رئيسة الجمعيّة غادة حايك مخول، إلى "أنّنا جئنا إلى مزار العذراء المبارك، لأنّنا ندرك أنّ صلاتنا ستكون مسموعة أكثر في هذا المكان المقدس"، مؤكّدةً أنّ "الطّريق صعبة وليست سهلة على الإطلاق، وتتطلّب الكثير من التّضحيات، ولكنّنا مدركون في كلّ لحظة من حياتنا وخصوصًا في الأوقات الصّعبة ولحظات الضّعف الّتي تواجهنا، أنّنا نعتمد على أمّنا العذراء الّتي تمنحنا القوّة والقدرة على متابعة الطّريق". وتمنّت "زيادة التّقبّل والدّمج في المجتمع".

بعد القدّاس، تمّت إضاءة المزار باللّون الأزرق.