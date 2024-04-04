"كانت مفجعة".. مذيعة أمريكية تكشف تفاصيل مقابلة سابقة مع بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تحدثت المذيعة السابقة في شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية سيج ستيل، عن تفاصيل مقابلة سابقة أجرتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس 2021، وذلك خلال مقابلها لها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وكشفت المذيعة الأمريكية، أن مقابلتها مع بايدن كانت مفبركة بشكل كلي، مشيرة إلى تنظيمها بشكل دقيق من قبل مساعدين بايدن الذين حددوا لها نص السياق الذي ستتحدث وفقًا له.

وقالت ستيل إن مساعدي بايدن أخبروها نصًا "لا تحيدي عن النص"، مضيفة أن كل سؤال طرحته على الرئيس الأمريكي كان معد بشكل سابق من قبل المحررين والمساعدين الذين قالت إنهم كانوا كبار المسؤولين التنفيذيين على رأسهم رئيس شبكة "إي إس بي إن".

وأضافت ستيل في حديثها مع الشبكة الأمريكية "كنت أعمل على نص مجهز مسبقا وقيل لي ألا أحيد عنه. كان الأمر مثل: أنت تسألين عن هذا الأمر، هكذا يجب عليك أن تتكلمي. الإضافات ممنوعة. اتجهي إلى السؤال التالي".

ورغم عدم معرفتها فيما إذا كانت الشبكة الإعلامية التي كانت تعمل بها قد أرسلت نص الأسئلة إلى البيت الأبيض بشكل مسبق لكنها أعربت عن ثقتها في حدوث ذلك.

وعن مقابلتها معه، وصفت ستيل الحوار مع الرئيس الأمريكي بـ "المفجع"، مشيرة إلى تشتت ذهنه أثناء الحديث.

