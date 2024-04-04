أبو حمزة: نواصل معركة "طوفان الأقصى" بعزم وثبات وماضون فيها على قاعدة وحدة الساحات

أشار الناطق العسكري لـ"سرايا القدس" أبو حمزة، في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، الى أن "يوم القدس العالمي تميز هذا العام بأن القدس قد أثارت الجبهات ووحدت الساحات وأن المس بالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة".

ولفت أبو حمزة، الى أن "ما يجري في غزة يستوجب منا جميعاً الوقوف عند مسؤولياتنا لتقديم الدماء في مواجهة الترسانة الصيهوأميركية، والمطلوب من الجميع اليوم التكافل لنصرة غزة وفلسطين ولنكن وحدة في معسكر الإيمان في مواجهة الوحدة في معسكر الشيطان".

وأكد أننا "نواصل برفقة فصائل المقاومة معركة طوفان الأقصى على المستوى العسكري والأمني والشعبي بعزم وثبات، وحضورنا الميداني يعني أننا نرفض الاحتلال الذي عليه التقاط الإشارة جيداً فنحن ماضون في المعركة على قاعدة وحدة الساحات".

وشدد على أنه "بمؤازرة جبهات الإسناد نواصل التصدي في كافة محاور القتال رداً على التغول الإسرائيلي بحق المدنيين، ونوجه التحية من قلب المعركة إلى حزب الله في لبنان وحزب الله في العراق واليمن الأبي وسوريا العروبة جزاكم الله خيراً".

ورأى أبو حمزة، أن "الدماء الزكية في فلسطين بدأت تزهر من الأردن إلى تونس والبحرين وغيرها"، مضيفاً "نعدكم بالنصر وبأن صمود الشعب الفلسطيني سيكون نموذجاً لكل شعوب العالم".