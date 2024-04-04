عز الدين: سنكمل مسيرة المقاومة ومسيرة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم لنحيا نحن

عزّ الدين من النبطية : المقاومة هي من أجل الدفاع عن كرامة لبنان وعزّته▪️

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين، أنّ "يوم القدس سيشكّل المزيد من الضغط على العدوّ وإحراجه وفضح جرائمه التي يُمارسها ضدّ أهل غزة".

ورأى عز الدين، خلال احتفالٍ نظّمته التعبئة التربوية لـ"حزب الله" في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في مدينة النبطية، أن "ما نقوم به في مواجهتنا للكيان الصهيوني يجب أن نُدرك فيه أنّ لا إمكانية على الإطلاق للمساومة أو التفاوض معه لأنّ الإحتلال سيزول إن شاء الله".

وأكد أنه "لا يجوز ولا يحقّ لأحدٍ أيٍّ كان أن يفرّط بذرّة ترابٍ أو قطرة ماءٍ من فلسطين لأنها تختزن كلّ حضارات العالم وكلّ المخزون الفكري والثقافي والعقائدي والإيماني لكلّ الأنبياء الذين أرسلهم الله لبني البشر".

ولفت إلى أنّ "منطقة فلسطين وجوارها هي نقطة إرتكاز الكرة الأرضية وكلّ أطماع المستعمرين والمستبدّين من الغرب وغيرهم إنّما لِما تحتويه هذه المنطقة من مخزون على مستوى الموارد والثروات والمنابع الأساسية التي تحتاجها البشرية".

وشدد على أنّ "المقاومة هي من أجل حماية الأهل والشّعب كما الدفاع عن لبنان وكرامته ونحن نريد أن نعيش أحراراً وأسياداً لا نخضع لابتزاز أيٍّ كان في هذه الدنيا"، مؤكداً أن "المقاومة أخذت على عاتقها الإستمرار في نصرة أهل غزة وفلسطين كما المقاومة الباسلة الشريفة لأن لا خيار لهم سوى الجهاد والقتال والمقاومة لتحرير أرضهم".

وتابع "سنكمل مسيرة هذه المقاومة وسنكمل مسيرة هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم لنحيا نحن".