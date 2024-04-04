شهادة إسرائيلي بشأن أوضاع غزة المأساوية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى ميداني داخل منشأة الاعتقال الإسرائيلية "سديه تيمان" قرب بئر السبع عن ظروف مأساوية في المكان الذي يُحتجز فيه معتقلون من قطاع غزة منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن تلك الظروف تشكل خطرا على صحة المعتقلين وأن السلطات الإسرائيلية تنتهك القانون.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رسالة بعثها الطبيب إلى وزير الدفاع يوآف غالانت والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، الأسبوع الماضي، قال فيها إن "معالجين خضعا الأسبوع الماضي لبتر ساقيهما بعد إصابتهما بجروح تسببت بها الأصفاد، وللأسف، فإن هذا أمر معتاد".

وأضاف الطبيب في رسالته أنه "في المستشفى الميداني يتم إطعام المعتقلين المرضى بأنابيب صغيرة، ويتغوطون في حفاضات ويتم تكبيلهم بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن هذا "يتناقض مع المعايير الطبية ومع القانون".

وقال الطبيب في الرسالة إنه "منذ الأيام الأولى لتشغيل المنشأة الطبية وحتى اليوم، أواجه معضلات أخلاقية صعبة، بل أنني أكتب كي أحذر من أن طبيعة عمل المنشأة لا تستوفي أي بند من البنود المتعلقة بالصحة في قانون سجن مقاتلين غير قانونيين، الذي تستخدمه إسرائيل في اعتقال المواطنين من قطاع غزة منذ بداية الحرب".

ونفى الطبيب توافر إمدادات المستشفى الميداني من الأدوية والمعدات الطبية بشكل منتظم"، وأن "جميع المرضى فيه مكبلين بأيديهم وأرجلهم من دون علاقة بمدى خطورتهم، وأعينهم معصوبة، وفي ظل هذه الظروف، فإنه حتى المرضى الشبان والأصحاء يفقدون من وزنهم بعد أسبوع أو أسبوعين.

التكبيل يسبب إصابات خطيرة

وأضاف الطبيب أن "أكثر من نصف المرضى يتواجدون في المستشفى الميداني بسبب إصابة تطورت خلال اعتقالهم وفي أعقاب تكبيلهم المتواصل بالأصفاد". وأكد الطبيب أن "التكبيل يسبب إصابات خطيرة تستوجب تدخلًا جراحيًا متكررًا".

وأشار الطبيب إلى أن "المعتقلين لا يتلقون علاجًا مناسبًا حتى لو نُقلوا إلى المستشفى الميداني، لم يكن هناك أي مريض نُقل للمستشفى وبقي هناك أكثر من ساعات معدودة، وهكذا يحدث أيضًا لمرضى بعد عملية جراحية كبيرة، مثل عملية جراحية في البطن لاستئصال أمعاء، ويُعادون بعد حوالي ساعة من الانتعاش إلى المنشأة الطبية في سديه تيمان التي يشغلها طبيب واحد يرافقه ممرضون، وجزء منهم مؤهلون كمضمدين فقط".

