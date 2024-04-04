تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه لشركة كريدت لتمويل المشروعات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع أحمد إمام عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة كريدت لتمويل المشروعات الصغيرة على اتفاقية تمويلية تتيح للثانية الحصول على 100 مليون جنيه على مرحلتين.

وبحسب بيان الجهر اليوم، أن قيمة المرحلة الأولى من التمويل تبلغ 50 مليون جنيه والثانية بقيمة 50 مليون جنيه سيتم صرفها فور استخدام صرف الدفعة الأولى.

وقال رحمي إن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة عمل الجهاز لإتاحة منافذ متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل هذه المشروعات وذلك لتيسير حصول العملاء على التمويل الذي يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.



وأوضح أن عقد التمويل الحالي مع شركة كريدت سيتم إعادة الإقراض فيه للمشروعات بحد أقصى 5 ملايين جنيه وبحد أدنى 500 ألف جنيه للمشروع.



وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن عقد التمويل الموقع مع شركة كريدت سيمول مختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة أو الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل موضحا أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة.



قال أحمد إمام إن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يركز على أهداف التنمية الشاملة ومنها التصدير والاقتصاد الأخضر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وأهداف التنمية الشاملة.

وأضاف أحمد إمام أن شركة "كريدت" تعتبر إحدى أوائل الشركات الرائدة والحاصلة على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري وتحرص على تقديم تسهيلات في قطاع التصنيع والتصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.