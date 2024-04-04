مستشفى المنصورة الجامعي يحصل على اعتماد الأيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حصل مستشفى المنصورة الجامعي بمحافظة الدقهلية، على ٤ شهادات من المنظمة الدولية للمعايير ISO في قطاعات إدارة الجودة الشاملة والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء، ليصبح بذلك أول مستشفى جامعي يحصل على شهادات الأيزو ISO 14001:2015

Environmental Management Systems ,

ISO 9001:2015

Quality management systems,

ISO 45001:2018

Occupational health and safety management (OH&S) ,

ISO 2200:2018

Food safety management

جاء ذلك الاعتماد عقب زيارات الجهة المانحة للمستشفى والقيام بجولة مكثفة للمراجعة بجميع الأقسام الإدارية والطبية والهندسية للتأكد من قيام جميع الوحدات باتباع قواعد وإجراءات الجودة المطلوبة، وتعليمات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، وأمن وسلامة الغذاء، وكذلك مراجعة نظم ووثائق الجودة داخل المستشفى.

وكان مستشفى المنصورة الجامعي بدأ في إجراءات التأهيل للجودة تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة، وفي إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطن المصري وبناء منظومة صحية قوية تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

كون المستشفى فريق متكامل للعمل يضم إدارة المستشفى ووحدة ضمان الجودة، وفريق الجودة، وممثلين عن الأطباء والعاملين.

وقد أشادت الجهة المانحة بإدارة المستشفى وحرصها على الالتزام بالنظم والقواعد من أجل توفير بيئة صحية وخدمات طبية على أعلى مستوى تلبى أقصى درجات الرضا والراحة والأمان للمرضى.

ومن جانبه، توجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بالتهنئة لإدارة المستشفى ولجميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس والكادر الطبي والإداري على هذا الإنجاز و النجاح الكبير، مؤكدًا على دعمه الكامل و الدائم لاحتياجات قطاع المستشفيات بالجامعة حرصًا على تحقيق مزيد من التميز في تقديم الخدمات الطبية، واستمرارًا لصدارة الجامعة كعاصمة للطب في مصر، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في دلتا مصر وكافة أنحاء الجمهورية.

كما أكد خاطر على أن هذا الاعتماد هو بمثابة توكيد لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ونقطة انطلاق للمضى قدمًا في الاتجاه نحو الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAAR، كما يعكس التزام المستشفى بتطبيق معايير الجودة الشاملة والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء من أجل توفير بيئة آمنة للمرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.