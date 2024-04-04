بالصور.. المئات يشيعون جثامين ضحايا سيارة ترعة الملاحة بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شيّع المئات من أهالي قرية كتامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، جثامين 4 ضحايا قضوا في غرق سيارة بترعة الملاحة أمام قرية محلة منوف بمركز طنطا.

سيطرت حالة من الحزن على الأهالي أثناء تشييع جثامين الضحايا الذين كانوا من أسرة واحدة (الأب ونجله وحفيده) فضلًا عن سائق السيارة، التي كانت تنقلهم للمطار فجرًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طنطا ببلاغ الأهالي بسقوط سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة أمام قرية محلة منوف بمركز طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ النهري وتم استخراج السيارة والعثور على 4 جثث بداخلها، وهم: وليد محمد إسماعيل حسام الدين - 13 سنة - توقف بالقلب والتنفس، ورامي إبراهيم أحمد الصاوي - 37 سنة، سائق السيارة ، وشوقي محمد إسماعيل حسام الدين - 35 سنة - ومحمد وليد محمد إسماعيل - 7سنوات ، وجثة لآخر حاول إنقاذهم ويدعي إبراهيم محمد صبري البرلسي - 17 سنة.