ستولتنبرغ: حلف الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحلف "لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا".
واشار ستولتنبرغ الى انه "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، وليس هناك أي طلب لفعل ذلك".
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