اعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في تصريح له من بكركي، بان موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون، وسنبدأ غدا بأول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة في محافظة جبل لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: سنبدأ غدا بأول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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