جمعية "الأرض": تعديات بيئية فاضحة على محيط جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان

شدّدت جمعية "الأرض - لبنان"، على أنّ "محيط جسر الحجر الطّبيعي في كفردبيان المصنَّف موقعًا طبيعيًّا بموجب المرسوم 434 الصّادر بتاريخ 28/03/1942، يتعرّض لتعدّيات بيئيّة فاضحة، حيث تُقام أعمال بناء عدّة وحفريّات وشقّ طريق في هذه المنطقة الحسّاسة بيئيًّا، ضمن شعاع الحماية للجسر المحدّد بثلاثمئة متر بحسب المرسوم نفسه، وضمن حرم موقع نهر الكلب الطّبيعي المحمي من قبل وزارة البيئة؛ بموجب القرار 1/97 الصّادر في 02/07/1998".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا النّوع من الأعمال يخضع حكمًا لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633، ويتوجّب على بلدية كفردبيان التّحرّك سريعًا لوضع حدّ لهذه الجريمة بحقّ بيئة لبنان وإرثه الطّبيعي"، مؤكّدةً أنّه "لا يجوز التذرّع بجل القانون".
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