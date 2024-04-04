جمعية "الأرض": تعديات بيئية فاضحة على محيط جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان

شدّدت جمعية "الأرض - لبنان"، على أنّ "محيط جسر الحجر الطّبيعي في ​كفردبيان​ المصنَّف موقعًا طبيعيًّا بموجب المرسوم 434 الصّادر بتاريخ 28/03/1942، يتعرّض لتعدّيات بيئيّة فاضحة، حيث تُقام أعمال بناء عدّة وحفريّات وشقّ طريق في هذه المنطقة الحسّاسة بيئيًّا، ضمن شعاع الحماية للجسر المحدّد بثلاثمئة متر بحسب المرسوم نفسه، وضمن حرم موقع ​نهر الكلب​ الطّبيعي المحمي من قبل ​وزارة البيئة​؛ بموجب القرار 1/97 الصّادر في 02/07/1998".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا النّوع من الأعمال يخضع حكمًا لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633، ويتوجّب على بلدية كفردبيان التّحرّك سريعًا لوضع حدّ لهذه الجريمة بحقّ بيئة لبنان وإرثه الطّبيعي"، مؤكّدةً أنّه "لا يجوز التذرّع بجل القانون".