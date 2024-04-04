قوى الأمن: تدابير سير في شارع رياض الصلح- صيدا غدًا تزامنًا مع إحياء "يوم القدس العالمي"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "تزامنًا وإحياء "يوم القدس العالمي"، الّذي يصادف يوم غدٍ الجمعة 2024-04-05، ستنطلق مسيرة حاشدة في مدينة ​صيدا​/ شارع رياض الصّلح (من دوّار الرّاهبات وصولًا إلى ساحة النّجمة)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "لذلك، سيتمّ منع المرور على مسلكَي الشّارع المذكور، من السّاعة 12:00 لغاية السّاعة 19:00 من التّاريخ أعلاه"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".