أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "تزامنًا وإحياء "يوم القدس العالمي"، الّذي يصادف يوم غدٍ الجمعة 2024-04-05، ستنطلق مسيرة حاشدة في مدينة صيدا/ شارع رياض الصّلح (من دوّار الرّاهبات وصولًا إلى ساحة النّجمة)".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "لذلك، سيتمّ منع المرور على مسلكَي الشّارع المذكور، من السّاعة 12:00 لغاية السّاعة 19:00 من التّاريخ أعلاه"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في شارع رياض الصلح- صيدا غدًا تزامنًا مع إحياء "يوم القدس العالمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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