6 مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل أمام كافتريا قها في اتجاه بنها، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سياره نصف نقل أمام كافتريا قها اتجاه بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.