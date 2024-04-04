جنبلاط تلقى من سعد الحريري رسالة تهنئة بالفطر

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رسالة من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مهنئا بحلول عيد الفطر. وجاء في الرسالة: "يسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن أتقدم منكم بأصدق التهاني والتمنيات، وأسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى عائلتكم الكريمة وعلى جميع اللبنانيين بدوام التوفيق والاستقرار".

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