بايدن يحضّ على "الالتزام" حيال الناتو في ذكرى تأسيسه الـ75

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي تزامنا مع إحياء الناتو ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه، بعدما قوّض منافسه في الانتخابات دونالد ترامب بند الدفاع الجماعي الوارد في معاهدته.

واوضح بايدن في بيان، "علينا أن نتذكر بأن الالتزام المقدّس الذي نقدّمه لحلفائنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو يمنحنا نحن أيضا الأمان".

وأشاد بايدن بوحدة الناتو على مدى العامين الماضيين مع زيادة الحلف الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة "الغزو الخبيث" الروسي. وقال إنه عبر انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف غداة حرب أوكرانيا، بات "أكبر وأقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى".

وأضاف بايدن "خطط أعداؤنا لكسر وحدة صفنا اللافتة بينما صمدت ديموقراطياتنا".

ومن المقرر بأن تستضيف الولايات المتحدة قمة لمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو في واشنطن في تموز.

يشعر حلفاء الناتو بالقلق بشكل متزايد من احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني الرئاسية.

وأفاد ترامب مؤخرا بأنه سيشجّع روسيا على مهاجمة أي دولة منضوية في الناتو لا تنفق ما يكفي على الدفاع. وعندما كان في السلطة، فكّر في الانسحاب من الحلف اثر اتهامات بأن الدول الأخرى لا تفي بالتزاماتها المالية.