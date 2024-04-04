الفيليبين تستضيف مناورات بحرية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا

تستضيف الفيليبين مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا الأحد في إطار تعزيز التعاون العسكري في مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، حسب ما أفاد مصدران دبلوماسيان وكالة "فرانس برس".

ومن المقرر إجراء التدريبات الأحد في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة الكاملة عليه تقريبا، قبل أيام قليلة من قمة من المقرر أن تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيمي الفيليبين واليابان في واشنطن.

وتحدث المصدران الدبلوماسيان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنه لم يتم بعد الإعلان عن المناورات رسميا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصلت السفينة الحربية الأسترالية "إتش إم إيه إس وارامونغا" إلى مقاطعة بالاوان الفيليبينية القريبة من منطقة بحرية متنازع عليها.

واعلن الجيش الفيليبيني إن الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات العسكرية مع الدول الشريكة".

في العام الماضي، اشتدت التوترات الإقليمية مع تأكيد الصين بشكل أكثر حزما على سيادتها على مناطق بحرية تطالب بها أيضا الفيليبين واليابان، فضلا عن جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ردا على ذلك، سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها في المنطقة، وخاصة مع حلفائها التقليديين اليابان والفيليبين.