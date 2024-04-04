وثيقة تثبت وعد الناتو لروسيا بعدم التدخل في شؤون رابطة الدول المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أكد الناتو للسلطات الروسية أنه لا توجد خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا ودول رابطة الدول المستقلة، حسبما نشر أرشيف الأمن القومي الأمريكي.

وجاء ذلك بعد تسجيل محادثة بين الأمين العام السابق للمنظمة، مانفريد فيرنر، والرئيس السابق للمجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية رسلان حسب الله توف في عام 1992، نشره أرشيف الأمن القومي الأمريكي.

وقال فيرنر لحسب الله توف: "لن نتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، وكذلك في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء المستقلة الأخرى في رابطة الدول المستقلة".

وفقًا للتسجيل المقدم للمحادثة، تم عقد الاجتماع في 25 فبراير/شباط 1992 أثناء زيارة فيرنر لموسكو، حيث ناقش الأمن في أوروبا والتعاون بين الناتو وروسيا.

وأشار فيرنر إلى أهمية ازدهار روسيا واستقرارها.

وقال فيرنر لحسب الله توف: "نحن بالتأكيد مهتمون ونسعى جاهدين لضمان ازدهار روسيا، لأنه في بلد لا يوجد فيه عمل، هناك دائمًا عدم استقرار، لذلك نحن مهتمون بازدهار روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تدهورت بالفعل إلى مستوى المواجهة المباشرة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لوضع علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي، ومدى حجم مخاطر التصعيد وما هي الآفاق:

"في الواقع، تدهورت هذه العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة، ويواصل حلف شمال الأطلسي تحركه نحو حدودنا، وتوسيع بنيته التحتية العسكرية باتجاه حدودنا".

وأضاف: "من حيث الجوهر، يواصل حلف شمال الأطلسي إظهار جوهره، لأن الناتو تم تصوره كتحالف، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتكوينه وإنشائه وإدارته كأداة للمواجهة في القارة الأوروبية في المقام الأول".

حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحتفل مرور 75 عاما

ووسط تهديد روسي متزايد له بشأن حرب أوكرانيا، يحتفل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، بمرور 75 عاما من الدفاع الجماعي في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال الحلف، بعدما قوّض منافسه في الانتخابات دونالد ترامب بند الدفاع الجماعي الوارد في معاهدته، نقلا عن فرانس برس.

وقال بايدن في بيان: "علينا أن نتذكر أن الالتزام المقدّس الذي نقدّمه لحلفائنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، يمنحنا نحن أيضا الأمان".

يشعر حلفاء الناتو بالقلق بشكل متزايد من احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وأفاد ترامب مؤخرا بأنه سيشجّع روسيا على مهاجمة أي دولة منضوية في الناتو لا تنفق ما يكفي على الدفاع. وعندما كان في السلطة، فكّر في الانسحاب من الحلف إثر اتهامات بأن الدول الأخرى لا تفي بالتزاماتها المالية.

بدوره، أشاد بايدن بوحدة الناتو على مدى العامين الماضيين مع زيادة الحلف الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة "الغزو الخبيث" الروسي.

وقال إنه عبر انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف غداة حرب أوكرانيا، بات "أكبر وأقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى".

وأضاف بايدن: (81 عاما): "خطط أعداؤنا لكسر وحدة صفنا اللافتة، وصمدت ديمقراطياتنا".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة قمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو في واشنطن في تموز/يوليو.

هذا وتعهد كبار دبلوماسيي الحلف بمواصلة المسار في أوكرانيا رغم تنامي سيطرة القوات الروسية المسلحة بشكل أفضل على ساحة المعركة.

وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، الخميس، خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، أن الولايات المتحدة وأوروبا "أقوى" معاً في إطار الناتو.

أقوى وأكثر أماناً"

وقال ستولتنبرغ متحدثا على خلفية تنامي القلق في أوروبا بشأن الالتزام الأميركي في حلف الناتو "أؤمن بأميركا وأوروبا معاً في حلف شمال الأطلسي، لأنّنا أقوى وأكثر أماناً معاً".



