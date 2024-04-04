12 تهمة فساد تلاحق رئيسة برلمان جنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه رئيس البرلمان السابق في جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، 12 تهمة فساد وتهمة واحدة بغسل الأموال.

رئيس البرلمان السابق في جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا

ومثلت أمام المحكمة لأول مرة بعد أن سلمت نفسها إلى مركز للشرطة صباح الخميس، السياسية متهمة بطلب رشاوى مقابل منح عقود خلال فترة توليها منصب وزيرة الدفاع.

ونفت ارتكاب أي مخالفات في المحكمة وقالت: "ليس لدي ميل لارتكاب جريمة".

لكن المدعي العام بيكي مانياثي قال لمحكمة بريتوريا إن هناك "أدلة وافرة" ضد مابيسا نكاكولا.

وقد أطلق سراحها بكفالة.

وبعد أسابيع من التحقيقات، استقالت مابيسا-نكاكولا يوم الأربعاء، لكنها قالت إن هذا ليس "مؤشرا أو اعترافا بالذنب".

وقالت إنه نظرا "لجدية" التحقيق فإنها لا تستطيع مواصلة دورها.

الرئيس سيريل رامافوزا

وقال الرئيس سيريل رامافوزا يوم الخميس، إنه يجب الإشادة بالسيدة مابيسا نكاكولا لاتخاذها قرار الاستقالة، يجب أن ندرك أن مستوى نزاهتها لديمقراطيتنا جعلها تفعل ذلك".

التحقيق في الفساد

وفي الشهر الماضي، داهمت وحدة شرطة خاصة منزلها في جوهانسبرج فيما يتعلق بالتحقيق في الفساد.

أصبح المخضرم البالغ من العمر 67 عاما من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) رئيسا في عام 2021 وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة الدفاع لمدة سبع سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، قدم محامو مابيسا نكاكولا، طلبا للحصول على أمر من المحكمة لمنع اعتقالها، قائلين إن ذلك ينتهك كرامتها.

ورفض القضاة، يوم الثلاثاء، طلبها على أساس أن المسألة ليست عاجلة ولا يمكنهم التكهن باعتقال لم يحدث بعد.

واتهمت مابيسا نكاكولا بتقديم عدة مطالب للحصول على أموال، تصل إلى 120 ألف دولار (96 ألف جنيه إسترليني)، من مالك شركة لتأمين مناقصة لنقل معدات الجيش إلى جنوب إفريقيا من أماكن أخرى في القارة، وفقا لصحيفة بيزنس داي.

هذه هي الأحدث في سلسلة طويلة من فضائح الفساد التي تجتاح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ما هو غير عادي في القضية هو السرعة النسبية التي استقالت بها السيدة مابيسا نكاكولا.

ومن المرجح أن يكون قرارها بالتنحي قد أثار ارتياحا في بعض دوائر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأنها أعفت الحزب من الاضطرار إلى الدفاع عنها علنا.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وأشاد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي رسميا بقرارها، قائلا إن الحزب يقدر التزامها بالحفاظ على صورة المنظمة.

القضية المرفوعة ضد رئيس البرلمان السابق محرجة في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال مدمرة للغاية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يواجه الحزب انتخابات مؤلمة في نهاية مايو أيار مع بعض التوقعات التي تشير إلى أنه قد يفقد أغلبيته للمرة الأولى.

وواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، مزاعم متكررة بالفساد وسوء إدارة الأموال العامة، والتي أصبحت قضية انتخابية رئيسية.

استقالت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا

استقالت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، وتخلت عن مقعدها في المجلس التشريعي بسبب مزاعم فساد بعد يوم من خسارتها محاولة في المحكمة من شأنها أن تمنع اعتقالها.

وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي، إنهم يعتزمون اتهام رئيسة البرلمان نوسيفيوي مابيسا نكاكولا بالفساد واتهموها بتلقي رشاوى بنحو 135 ألف دولار من مقاول دفاع خلال السنوات الثلاث التي قضتها كوزيرة للدفاع.