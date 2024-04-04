انتخابات جنوب إفريقيا 2024| عبور المهاجرين المميت

ياسر رشاد - القاهرة - يخاطر العديد من المهاجرين بالوصول إلى جنوب أفريقيا، ويقومون برحلة خطيرة للغاية عبر الحدود من زيمبابوي.

وبعد أن فروا من الفقر واليأس في أماكن أخرى من أفريقيا، يشعرون أنه ليس لديهم خيار آخر، ولكن مع اقتراب الانتخابات، تتزايد مشاعر كراهية الأجانب وتتعرض حكومة جنوب أفريقيا لضغوط لتشديد الحدود.

اغتصبوا بورتي موريفيسي

الرجال الذين اغتصبوا بورتي موريفيسي لم يهتموا بأنها حامل بشكل واضح، هاجموها بالزجاجات أيضا، كما أخبرتنا، مشيرة إلى ندبة كبيرة وخشنة على ساعدها.

والآن، بعد أن أوشكت حملها على الانتهاء، تتعافى في ملجأ تديره الكنيسة في بلدة موسينا الحدودية في جنوب إفريقيا، عندما أحاول النوم في بعض الأحيان، أرى ما فعله هؤلاء الرجال بي".

وتشتهر موسينا بأنها مكان لجوء المهاجرين الذين، مثل موريفيسي، يتسللون دون أن يلاحظهم أحد عبر الحدود.

وقد نجا المهاجرون الذين نجحوا في ذلك من رحلة صعبة عبر الأدغال. إنها أرض خارجة عن القانون ولا ترحم البرية وعصابات المجرمين تشكل تهديدا مستمرا.

قصص السرقة والضرب والاغتصاب وحتى القتل شائعة.

قال لنا رجل من زيمبابوي، ذكر أن اسمه جورج فقط "إنه أمر خطير جدا جدا"، مضيفًا «ترى هياكل عظمية، ترى شخصا قتل بالفعل قبل شهرين أو ثلاثة أشهر».

التقينا به مع حلول الليل في موسينا وعادت مجموعات من الرجال إلى مجمع قذر من الأكواخ المسقوفة بالصفيح.

وقد وجد المحظوظون بعض العمل العرضي في المدينة، وكسبوا القليل من المال لإرساله إلى أسرهم في البلدان المجاورة.

وأوضح أحدهم: "لا يمكننا العودة إلى زيمبابوي لأنه لا يوجد شيء هناك. نحن نتضور جوعا. لا يوجد طعام".

لا أحد يعرف على وجه اليقين عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون ، تحت رادار السلطات ، في جنوب إفريقيا ، الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة.

وجد التعداد الأخير أن هناك أكثر من 2.4 مليون أجنبي - نصفهم تقريبا من زيمبابوي - يعيشون في البلاد ، وهو ما يمثل ما يزيد قليلا عن 3٪ من السكان، لكن لا توجد تقديرات رسمية لعدد الذين دخلوا بشكل غير قانوني.

ومع الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نهاية مايو، أصبحت الهجرة غير الشرعية قضية سياسية مشحونة للغاية.

وتقول سلطات جنوب أفريقيا إنها تشدد أمن الحدود، لقد رأينا بأنفسنا ضخامة المهمة.

على طول الطريق من موسينا باتجاه نهر ليمبوبو ، الذي يفصل بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي ، تلمع لفائف معدنية في الشجيرات.

إنها بقايا سياج حدودي: واهية ، مجزأة ، تداس، النهر نفسه جف وهناك، في الحرارة الشديدة، يتجول عشرات الأشخاص ذهابا وإيابا عبر حدود غير مرئية.

الحمير تجر عربات محملة بالبضائع عبر مجرى النهر المتصدع، النساء ، موازنة أكوام من الحزم على رؤوسهن ، على عجل جنبا إلى جنب.

أخبرونا أن الأمر يستغرق حوالي خمس دقائق سيرا على الأقدام من أقرب قرية زيمبابوية إلى جنوب إفريقيا، ولا يوجد شيء لا سياج ولا حراس لمنعهم.

جلس جون الذي طلب تغيير اسمه لحماية هويته - على عربته ، وأحيانا يرتعش سوطا على حميره المضطربة، كانت البطيخ مكدسة على العربة.

لديه عائلة في منزله في زيمبابوي، كما أخبرنا. لكن لا توجد وظائف هناك، ولا يوجد ما يكفي من الطعام والآن يزرع البطيخ ويحضره للبيع في جنوب أفريقيا، حيث يجلب سعرا أعلى بكثير.

يقول: "أفعل هذا من أجل البقاء إنه سوق مزدهر وغير مشروع وعابر للحدود. وبينما يواجه المهاجرون الذين يعبرون هنا رحلة شاقة إلى موسينا، يتم نقل معظم البضائع ذهابا وإيابا بواسطة عربة أو سيارة.

من حين لآخر، كما أخبرنا جون، يصل الجنود ويقومون باعتقالات. لكنه أضاف أنه عادة ما يكون هناك تحذير مسبق ، ومن السهل وإن كان محفوفا بالمخاطر الذوبان في الأدغال.

لكن حكومة جنوب أفريقيا تريد استعادة السيطرة وفي العام الماضي، أطلق الرئيس سيريل رامافوزا رسميا قوة حدودية جديدة.

أخبرنا مايك ماسياباتو ، مفوض هيئة إدارة الحدود (BMA) ، أنه سيرسل 400 ضابط مدرب حديثا إلى الحدود ويشتري طائرات بدون طيار وكاميرات جسدية ودراجات نارية لتحسين المراقبة يمكنني أن أؤكد لكم الآن أن القيادة الحالية للبلاد تدرك أهمية هذا العمل."

لكن حتى ماسياباتو يعترف بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتأمين حدود البلاد لقد بدأنا في تحصين البيئة. نأمل أن نتمكن من النجاح في السنوات القليلة المقبلة".

قد لا يكون لدى الحزب الحاكم في البلاد ، المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) ، سنوات.

بعد ثلاثة عقود في السلطة، يرأس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بلدا تتعطل فيه إمدادات الكهرباء والمياه ويعاني مواطنوه من مستويات قياسية من البطالة وجرائم العنف.

في الوقت الذي تتجه فيه جنوب أفريقيا نحو ما تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون انتخابات مؤلمة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ربما ليس من المستغرب أن بعض المعارضين السياسيين يلومون المهاجرين علانية على مشاكل البلاد.

وينتشر خطاب كراهية الأجانب، حيث يلقى باللوم على المهاجرين أيضا في الاستيلاء على الوظائف من السكان المحليين.

حتى الرئيس رامافوسا قال إن الرعايا الأجانب غير الموثقين يفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في جنوب إفريقيا.

وتطالب أحزاب معارضة أخرى بفرض ضوابط أقوى على الحدود، بما في ذلك أكشن إس إيه، التي شكلها قبل أربع سنوات هيرمان ماشابا، وهو سياسي صريح وعمدة سابق لجوهانسبرج.

"لقد خذلت حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي شعبنا بشكل رهيب" ، كما تقول ماليبو كوبي ، المتحدثة الإقليمية باسم ActionSA.

وتقول كوبي، التي التقينا بها على حدود زيمبابوي، إن الهجرة غير الشرعية تتصدر قائمة اهتمامات الناخبين في هذا المجال.

وتحذر من أن المستشفيات المحلية وغيرها من الخدمات قد اكتظت بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون إلى هنا بحثا عن الرعاية الصحية أو غيرها من المزايا.

سيكون من المهين عدم التحدث حتى عن حقيقة ما تفعله بأنظمتنا العامة عندما لا يدفع الناس الضرائب ، لكنهم يتوقعون العيش والاستفادة من السلع والخدمات التي توفرها حكومتنا."

وحتى في الوقت الذي تستعد فيه جنوب أفريقيا ربما لإعادة رسم خريطتها السياسية، فإن الحاجة واليأس لا يزالان يحددان حدود هذا البلد.