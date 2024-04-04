صحيفة ايرانية: المخاوف تزايدت من بدء نوع جديد من الحرب بين إسرائيل وإيران

اشارت صحيفة "دنياي اقتصاد" الصادرة في طهران في مقال بعنوان "هل تخرج إيران وإسرائيل من حرب الظل"، الى انعكاسات استهداف السفارة الإيرانية في دمشق على الصراع بين إيران وإسرائيل، واوضحت بانه "في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، تزايدت المخاوف من بدء نوع جديد من الحرب بين إسرائيل وإيران".

ولفتت الصحيفة الى إن هذا الهجوم، الذي يعد الأول من نوعه في استهداف المقرات على الدبلوماسية الإيرانية، وأدانته العديد من الدول، يعتبر انتهاكا واضحا للأراضي الإيرانية ويمكن أن يؤدي إلى رد محتمل من جانبها.

وذكرت الصحيفة الايرانية أن "اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي عند الساعة 21.00 من ليلة الاثنين وبعد سويعات من الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية بحضور رئيس الجمهورية ورئيس هذا المجلس واتخاذ القرارات المناسبة يبين بأن إيران أعدت نفسها لرد متوازن. واوضحت إن هذا الرد يمكن أن ينقل الحرب بين إيران وإسرائيل، المستمرة منذ سنوات تحت عنوان "حرب الظل" من خلال فصائل وكيلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن إلى مرحلة جديدة.

واستطردت "دنياي اقتصاد" بانه ليس من الواضح هل سيتجاوز رد إيران الفصائل الوكيلة وهل سيكون العمل المباشر على جدول الأعمال.