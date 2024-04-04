شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق “جي اي إيروسبيس” كشركة مستقلة من الدرجة الاستثمارية بعد اكتمال عملية انفصال “جي اي ڤيرنوڤا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة “جي اي إيروسبيس” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GE) اليوم عن إطلاقها رسمياً كشركة عامة مستقلة متخصصة بقطاع الطيران بعد اكتمال عملية انفصال “جي اي ڤيرنوڤا”) جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا.

وسيتم تداول أسهم “جي اي إيروسبيس” في بورصة نيويورك بموجب رمز المؤشر “GE”. وستقرع شركتا “جي اي إيروسبيس” و”جي اي ڤيرنوڤا” معاً جرس الافتتاح لبدء تداول أسهمهما اليوم عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال إتش لورانس كولب جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جي اي إيروسبيس”: “مع اكتمال إطلاق الشركات العامة الثلاث المنبثقة عنها، تقطع ’جنرال إلكتريك‘ اليوم الخطوة الأخيرة في مسيرة التحول الاستراتيجي التي بدأتها منذ سنوات. وأنا فخور للغاية بتفاني فريقنا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي”.

وأضاف كالب قائلاً: “بالاستناد إلى إرث ’جنرال إلكتريك‘ على مدى قرن كامل من الخبرة والابتكار، تمضي ’جي اي إيروسبيس‘ قدماً بميزانية عمومية قوية لبلورة مستقبل قطاع الطيران والارتقاء بمعايير الأمان للسفر الجوي. وسنرتكز على نموذجنا التشغيلي المرن (FLIGHT DECK) لتحقيق أقصى إمكاناتنا في خدمة عملائنا وموظفينا ومساهمينا”.

ومع تمتعها بقاعدة محركات عالمية واسعة تضم ما يقارب 44.000 محرك تجاري ونحو 26.000 محرك لطائرات عسكرية، تنطلق “جي اي إيروسبيس” كشركة عالمية رائدة في مجال إنتاج محركات الطائرات وأنظمة وخدمات الطيران. وبلغت الإيرادات المعدلة* للشركة في عام 2023 حوالي 32 مليار دولار أمريكي، منها 70% ناتجة عن الخدمات والأسس الاقتصادية القوية لسوق خدمات ما بعد البيع للمحركات.

وفي لقاء “يوم المستثمرين” الذي نظمته الشركة في مارس الماضي، أكدت “جي اي إيروسبيس” مجدداً توجيهاتها لعام 2024 وقدمت توقعات مالية طويلة المدى، بما في ذلك تحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 10 مليار دولار أمريكي* في عام 2028. واستعرضت الشركة كذلك إطارها لتخصيص رأس المال للاستثمار في النمو والابتكار، مع إعادة ما يقارب 70 – 75% من الأموال المتاحة للمساهمين.

يأتي إطلاق “جي اي إيروسبيس” استكمالاً لاستراتيجية التحول المالي والتشغيلي التي أطلقتها “جنرال إلكتريك” منذ سنوات؛ حيث اتخذت الشركة خطوات كبيرة لتعزيز أعمالها، بما في ذلك تخفيض الديون بأكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2018. كما تبنت “جنرال إلكتريك” نهجاً مرناً عبر جميع أعمالها لمواصلة تحسين خدمة العملاء، الأمر الذي أفضى إلى إنشاء ثلاث شركات مستقلة –”جي اي هيلث كير”، و”جي اي ڤيرنوڤا”، و”جي اي إيروسبيس”– وأصبحت كل واحدة منها تتمتع بوضع جيد يؤهلها للاستفادة من إرث “جنرال إلكتريك” في الابتكار.

وحصل كل واحد من حاملي سجلات الأسهم العادية لشركة “جنرال إلكتريك” على حصة واحدة من الأسهم العادية لشركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا.” مقابل كل أربعة أسهم من الأسهم العادية لشركة “جنرال إلكتريك” التي كان يمتلكها. ولأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية في الولايات المتحدة، تم توزيع الأسهم بطريقة فعالة من الناحية الضريبية لمساهمي “جنرال إلكتريك” في الولايات المتحدة.

عملت شركة “بول، ويس، ريفكند، وارتون آند جاريسون” كمستشار قانوني لـ”جنرال إلكتريك” في عملية الإدراج، بينما تولت مؤسسات “إيفركور” و”مورجان ستانلي” و”بي جيه تي بارتنرز” دور المستشارين الماليين الرئيسيين. وتلقت الشركة المشورة القانونية أيضاً من “دي إل إيه بيبر آند جيبسون” و”دان آند كراتشر”، كما تلقت المشورة المالية من “سيتي بنك” و”كونسيلو جروب” و”بي إن بي باريباس” و”يو بي إس”.

وستعلن “جي اي إيروسبيس” عن أرباح الربع الأول لعام 2024 في 23 أبريل 2024 عند الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة “موارد الانفصال” الخاصة بشركة “جي اي إيروسبيس” هنا.

تنويه حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

في هذه الوثيقة، تستخدم الشركة أحياناً المعلومات المستخلصة من البيانات المالية الموحدة ولكن لم يتم عرضها في بياناتها المالية المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. ويعتبر بعض هذه البيانات “تدابير مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً” بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتستكمل هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إفصاحات الشركة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً لمقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وتم تضمين أسباب استخدام الشركة لهذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، والتسويات مع التدابير المالية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في بيان الأرباح وفي الملحق الخاص بلقاء “يوم المستثمرين” لشركة “جي اي إيروسبيس” للعام 2024، حسب الاقتضاء.

البيانات التطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على “بيانات تطلعية” – أي بيانات تتعلق بأحداث مستقبلية وليست سابقة. وغالباً ما تتناول هذه البيانات التطلعية الأعمال المستقبلية المتوقعة لشركة “جي اي إيروسبيس” (الشركة) وأدائها ووضعها المالي، وغالباً ما تحتوي على كلمات مثل “نتوقع”، “ننوي”، “نخطط”، “نعتقد”، “نسعى”، “نرى”، “سوف”، “نقدر”، “نتنبأ”، “نهدف”، “نتطلع”، “تمهيدي”، “نطاق”. وتتناول البيانات التطلعية بطبيعتها المسائل غير المؤكدة بدرجات متفاوتة، وبذلك تخضع للعديد من المخاطر والشكوك والافتراضات. وبالنسبة لشركة “جي اي إيروسبيس”، تشمل المجالات المحددة التي يمكن أن تؤدي فيها المخاطر أو الشكوك إلى اختلاف نتائجها الفعلية بشكل كبير عن تلك المذكورة في بياناتها التطلعية ما يلي: التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي والسوق وتقلبات السوق، بما في ذلك خطر الركود والتضخم والاضطرابات الجيوسياسية والقيود أو الاضطرابات في سلسلة التوريد وأسعار الفائدة وقيمة الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى (بما في ذلك حصة “جي اي إيروسبيس” في “جي اي هيلث كير”)، وأسعار السلع وأسعار الصرف، وتأثير مثل هذه التغييرات والتقلبات على أعمال الشركة ونتائجها ومركز المالي؛ وخطط “جي اي إيروسبيس” لتخصيص رأس المال، بما في ذلك توقيت وحجم توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، والاستحواذ، والاستثمارات العضوية، والأولويات الأخرى؛ والعوامل الأخرى الموضحة في قسم “عوامل المخاطرة” في تقريرنا السنوي المعد وفقاً للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث قد يتم تحديث هذا الوصف أو تعديله في أي تقارير مستقبلية تقدمها “جي اي إيروسبيس” إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تؤدي هذه الشكوك وغيرها إلى اختلاف النتائج المستقبلية الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك الواردة في بياناتها التطلعية. ولا تتعهد شركة “جي اي إيروسبيس” بتحديث بياناتها التطلعية.

نبذة عن شركة ” جي اي إيروسبيس”

تعد ” جي اي إيروسبيس” مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها للاستخدامات التجارية والعسكرية، ولديها شبكة خدمات عالمية واسعة النطاق لدعم منتجاتها. وتمتلك الشركة وشركاتها الفرعية قاعدة عملاء راسخة بأكثر من 40000 محرك طائرة تجارية و26000 محرك طائرة عسكرية. وتمتلك الشركة فريق عمل عالمي يضم 52,000 موظف يواصلون العمل والابتكار والتعلم بالاعتماد على إرث راسخ يمتد لما يزيد عن قرن من الزمان. وتلتزم “جي اي إيروسبيس” بتشكيل معالم مستقبل الرحلات الجوية، والتحليق بالمسافرين إلى وجهاتهم المنشودة بأمان. لمزيد من المعلومات حول ماهية الدور الاستثنائي لشركة “جي اي إيروسبيس” وشركاؤها في دعم قطاع الطيران في الحاضر والمستقبل، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.geaerospace.com/middleeast