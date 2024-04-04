بايدن يجدد "التزام" بلاده حيال الناتو

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي تزامنا مع إحياء الناتو ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه.

يأتي ذلك بعد تصريحات لمنافسه في الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق دونالد ترامب الذي هدد بعدم الدفاع عن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف.

وقال بايدن، في بيان "علينا أن نتذكر بأن الالتزام المقدّس، الذي نقدّمه لحلفائنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، يمنحنا نحن أيضا الأمان".

يشعر حلفاء الناتو بالقلق بشكل متزايد من احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وأفاد ترامب مؤخرا، خلال تجمع انتخابي، بأنه سيشجّع روسيا على مهاجمة أي دولة منضوية في الناتو لا تنفق ما يكفي على الدفاع. وعندما كان في السلطة، فكّر في الانسحاب من الحلف إثر اتهامات بأن الدول الأخرى لا تفي بالتزاماتها المالية.

بدوره، أشاد بايدن بوحدة الناتو على مدى العامين الماضيين مع زيادة الحلف الدعم العسكري لأوكرانيا في أزمتها الحالية.

وقال إنه عبر انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف غداة الأزمة الأوكرانية، بات "أكبر وأقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى".

من المقرر بأن تستضيف الولايات المتحدة قمة لمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو في واشنطن في يوليو المقبل.