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ارتفاع جديد بأسعار النفط و"خام برنت" يتجاوز 90 دولاراً

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو في بورصة "إنتركونتيننتال" لندن "ICE" ارتفع فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 29 أكتوبر 2023.

وارتفع سعر "خام برنت" بنسبة 0.51%، ليصل إلى 90.02 دولار للبرميل.


وكان تداول "خام برنت" عند 90.6 دولار (+1.17%)، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو بنسبة 0.14% لتصل إلى 85.8 دولار للبرميل.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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