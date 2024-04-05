بولتون: ترامب يستعد لإخراج الولايات المتحدة من حلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - صرح جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن الأخير يستعد لإخراج الولايات المتحدة من حلف الناتو في حال انتخابه رئيسا في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال بولتون في مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه يدرس موقفا، حيث سيستطيع أن يقول إننا ننسحب اليوم".

وأضاف: "كاد أن يفعل ذلك في عام 2018، وأنا أعتقد أن ذلك سيكون من أولوياته في بداية الولاية الثانية".

واعتبر بولتون أن حديث ترامب حول إمكانية الانسحاب من الناتو ليست "مساومة" مع باقي أعضاء الحلف، بل سعيه الحقيقي للانسحاب من الحلف.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لا يعتزم توفير الحماية للدول التي "لا تدفع ثمنها".