شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة هوكايدو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.

وأوضح مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية أن مركز الزلزال كان على عمق 62.6 كيلومترات، وتم تحديده مبدئيا عند تقاطع دائرة عرض 42.01 درجة شمالا وخط طول 142.40 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

