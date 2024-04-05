إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن واستشهاد منفذها

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب شرطي إسرائيلي في عملية طعن على مفرق مجدو واستشهاد منفذ العملية، حسب وسائل عبرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن هناك اشتباهًا في محاولة تنفيذ هجوم عند مفترق مجدو، وأضافت أن مشتبهًا به ركض نحو رجال شرطة وتم تحييده.

وفي وقت سابق، قالت وسائل عبرية، إن رشقة صاروخية استهدفت الخليل الغربي، قبل قليل، أسفر عنها انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات عدة.

وأعلنت وسائل فلسطينية، أن صليات صاروخية أطلقت تجاه الأراضي المحتلة في القطاع الغربي، وتفعيل لصافرات الإنذار والقبة الحديدية.

ودوت صفارات الإنذار في ايلون، عرب العرامشة، يعرا، أدميت، جورين، وحنيتا وعفدون، مانوت، ونفيه زيف بالجليل الغربي.