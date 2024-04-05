أمير الكويت يهنئ بنجاح أول انتخابات برلمانية في عهده

ياسر رشاد - القاهرة - بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، برقيات تهنئة للفائزين بانتخابات مجلس الأمة 2024، والتي تعتبر الأولى بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد نهاية العام الماضي.

وعبر الصباح عن "خالص تهانيه بالثقة التي أولاها المواطنون بانتخابهم الفائزين بعضوية مجلس الأمة" داعيا الفائزين بالتوفيق "لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه".

كما عبر الصباح عن "بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية".

وأشاد: "بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي".

وأعلنت الكويت، اليوم الجمعة، نتائج انتخابات مجلس الأمة عن الدوائر الانتخابية الخمس، في ظل تقارير عن تغيير بلغت نسبته 20% بتركيبة المجلس الجديد.

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر تجاوزت 62 %، كاشفة أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 518 ألفا و 365 ناخبا وناخبة.

ووصل إلى عضوية البرلمان الكويتي، المكون من 50 نائبا منتخبا، 10 نواب لم يكونوا أعضاء بمجلس 2023 المنحل مؤخرا، إذ أن 7 منهم يصلون لأول مرة إلى عضوية المجلس، فيما عاد 3 نواب من مجالس سابقة لمجلس 2023.

ومن النواب الـ 50 الفائزين بعضوية مجلس الأمة، اقتصرت حظوظ المرأة على سيدة واحدة فقط تمكنت من الفوز في الدائرة الثالثة، هي الوزيرة والنائبة السابقة جنان رمضان بوشهري.

وسجلت النتائج تراجعا للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) بخروج اثنين من أعضائها في المجلس السابق، حيث عزف عن الترشح عضوها السابق أسامة الشاهين، فيما خسر الانتخابات مرشحها حمد المطر.

وتمكن 8 مرشحين (شيعة) من الفوز بعضوية البرلمان، بينما كان عددهم في المجلس السابق 7 نواب.

ووصل إلى عضوية مجلس الأمة رئيسان سابقان للمجلس هما أحمد السعدون ومرزوق الغانم، فيما أعلن النائب فلاح بن جامع، إثر فوزه بالعضوية، عزمه الترشح لرئاسة المجلس مؤكدا أنه "لن يتنازل عن هذا الترشيح".

ومن المتوقع بعد إعلان النتائج رسميا أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم، باستقالة حكومته عملا بأحكام الدستور.