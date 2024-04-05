حبيب نوه بموافقة الحكومة على التواصل مع "صندوق أبو ظبي للتنمية" للحصول على قرض لمصرف الإسكان

أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مصرف الإسكان​، ​أنطوان حبيب​، إلى أنّ "بعد منح الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقرّه ​الكويت​، قرضًا بقيمة 50 مليون دينار كويتي (بما يعادل 165 مليون دولار) لمصرف الإسكان، يستعدّ المصرف للحصول على قرض آخر من صندوق أبو ظبي للتنمية".

وأوضح في بيان، أنّ "مجلس الوزراء قرّر في جلسته المنعقدة أمس، الموافقة على تكليف ​مجلس الإنماء والإعمار​ التّواصل مع صندوق أبو ظبي للتّنمية، وطلب قرض لمصرف الإسكان"، متوجّهًا بالشّكر إلى كلّ من رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ والوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ​نبيل الجسر​ وفريق عمله، على "جهودهم المبذولة لدعم مصرف الإسكان في الحصول على القروض من الصّناديق العربيّة، لمساعدة الأفراد والأسر اللّبنانيّة من ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، لا سيّما لجهة الحصول على القرض الأوّل من الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ ومحاولة الحصول على قرض آخر من صندوق أبو ظبي للتّنمية".

يُذكر أنّ مجلس الوزراء وافق على طلب مصرف الإسكان، بناءً على المستندات المتوافرة لديه، الّتي أظهرت أنّ المصرف أبدى التزامًا لجهة شروط القرض الّذي حصل عليه في العام 1993، والّذي سدّد قيمته وفوائده كاملًا في العام 2009، وكذلك شروط السّحب والتّسديد.