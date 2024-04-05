رئيس قبرص يجري زيارة رسمية إلى لبنان الإثنين المقبل

يقوم رئيس جمهوريّة ​قبرص​ نيكوس خريستودوليدس (Nikos Christodoulides) على رأس وفد وزاري، بزيارة رسميّة إلى ​لبنان​ يوم الإثنين المقبل، يجري في خلالها محادثات رسميّة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، تتناول العلاقات الثّنائيّة بين البلدين والملفّات المشتركة. ويشارك في المحادثات الوزراء المختصّون في البلدين.

كما سيزور الرّئيس القبرصي رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، على أن تستمرّ الزّيارة يومًا واحدًا.