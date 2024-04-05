يقوم رئيس جمهوريّة قبرص نيكوس خريستودوليدس (Nikos Christodoulides) على رأس وفد وزاري، بزيارة رسميّة إلى لبنان يوم الإثنين المقبل، يجري في خلالها محادثات رسميّة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تتناول العلاقات الثّنائيّة بين البلدين والملفّات المشتركة. ويشارك في المحادثات الوزراء المختصّون في البلدين.
كما سيزور الرّئيس القبرصي رئيس مجلس النّواب نبيه بري، على أن تستمرّ الزّيارة يومًا واحدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قبرص يجري زيارة رسمية إلى لبنان الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.